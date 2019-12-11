На вопрос: "Почему нельзя свистеть в доме?" практически каждый ответит, что денег не будет. Однако, существует и ряд других примет. Наши предки считали, что свистом мы вызываем нечисть, которая крадет финансовое благополучие семьи, пишет wday.ru.

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Также домовой очень обижается на свист, уходит из дома, и все хозяйство рушится. Свист - это ветер. К которому отношение было самое неоднозначное, ведь ветер может обладать разрушительной силой. Кроме того, свистом можно навлечь на себя беду или он может стать причиной горя.

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