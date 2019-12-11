В среду, 11 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о том, что в стране появился Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы. Об этом сообщается в Telegram премьера.

Только что правительство создало Офис финансового контроля. Он защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, а Украина как государство станет предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами.

Он также отметил, что Украине нужен современный и профессиональный финансовый контроль. Новый орган создается на основе Госаудитслужбы, которая передает по наследству свое имущество и функции. При этом ее штат будет сокращен на 30%.

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В октябре 2015 года Кабинет министров реорганизовал Государственную финансовую инспекцию в Государственную аудиторскую службу.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.