Почему нельзя ставить сумку на пол: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Каждый из нас верит в приметы и суеверия, однако, далеко не все в этом признаются. Распространено мнение, что нельзя ставить сумку на пол.
Согласно приметам, если поставить сумку на пол - в доме не будет достатка и все деньги будут уходить в пол. Именно поэтому наши бабушки не ставили сумки на пол, так как боялись, что прибыль и материальные достижения будут уходить из семьи и в ней не будет достатка.
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