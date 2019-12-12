Каждый из нас верит в приметы и суеверия, однако, далеко не все в этом признаются. Распространено мнение, что нельзя ставить сумку на пол.

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Согласно приметам, если поставить сумку на пол - в доме не будет достатка и все деньги будут уходить в пол. Именно поэтому наши бабушки не ставили сумки на пол, так как боялись, что прибыль и материальные достижения будут уходить из семьи и в ней не будет достатка.

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