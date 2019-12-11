Какие продукты способны поднять настроение [ Редактировать ]
Настроение в холодное время года все чаще становиться грустным и унылым. Эксперты в области питания рассказали, как с помощью правильно подобранного рациона питания взбодрить себя. Итак, лидерами в списке "продуктов настроения" оказались банан и рыба.
Все дело в том, что в банане содержится большое количество триптофана - он предшествует гормону радости серотонину, который есть в плоде. Второе место досталось рыбе, которую обязательно нужно включать в рацион, поскольку она является кладезем омега-3 жирных кислот.
Наиболее активно употреблять данный продукт стоит зимой, ведь он дает энергию и насыщение. Омега-3 благоприятно влияет на нервные клетки, повышая настроение. Еще полезные кислоты важны для эффективной работы мозга.
На четвертое место поставили мясо, являющееся источником белка, аминокислот и витаминов группы В. Особое внимание стоит уделять мясу индейки, кролику, баранине и говядине. Устрицы, креветки и мидии тоже выступают в качестве прекрасного средства для того, чтобы повысить настроение.
Как подчеркивают эксперты, она не выступает против шоколада из-за содержащегося в нем триптофана и магния, которые обладают успокаивающими свойствами. Тем не менее предпочтение стоит отдавать горькому шоколаду и ограничиваться 4-5 кусочками.
Нужно учитывать, что некоторые продукты, в отличие от вышеуказанных, могут портить настроение. В этот список входят пицца, чипсы, газировка, фастфуд и тому подобные. Эксперты назвали такую еду "пустой" - она быстро дает ощущение сытости, однако уже спустя примерно полчаса у человека вновь возникает желание поесть, поскольку он не получил нужное количество энергии.
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