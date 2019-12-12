Президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины. Об этом он написал в статье, пишет "Новое время".

Первая - мир

Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей.

Вторая - "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех"

Сюда глава государства включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.

Третья - инвестиции

"Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса", - поясняет Зеленский.

Четвертая - "качественно иная инфраструктура"

И это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная.

Пятая - народовластие

"Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти - от уровня громады до уровня президента", - заключает Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, что будет с законом "о статусе Донбасса".