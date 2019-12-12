Будущее Украины: Зеленский назвал формулу [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины. Об этом он написал в статье, пишет "Новое время".
Первая - мир
Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей.
Вторая - "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех"
Сюда глава государства включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.
Третья - инвестиции
"Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса", - поясняет Зеленский.
Четвертая - "качественно иная инфраструктура"
И это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная.
Пятая - народовластие
"Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти - от уровня громады до уровня президента", - заключает Зеленский.
Ранее Зеленский рассказал, что будет с законом "о статусе Донбасса".
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