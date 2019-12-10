Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренности в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорированию "формулы Штайнмайера, - сообщил глава государства.

В ходе общения с журналистами Владимир Зеленский объяснил, что проще сейчас продлить срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый закон о Донбассе.

Поэтому я думаю, что нужно продлить. Тем более так записано в Минских договоренностях, что мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Этот закон уже есть. Мы его продлеваем, но он временный - на год. Меня спросили, почему не на пять или 10 лет. Я честно ответил всем представителям: мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Один год - это нормальное предложение, - сказал президент.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что внедрение "формулы Штайнмайера" - это определенный порядок действий, в частности объявление особого статуса и проведение местных выборов.

"Я надеюсь, что и наша встреча, и двусторонняя встреча между президентами состоялась на благо всех", - констатировала она.

Напомним, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".

Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.

После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.

Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.

О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.

"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.