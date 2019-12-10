Президент Украины Владимир Зеленский после совместного брифинга с лидерами "нормандской четверки" озвучил главный проигрыш Украины на переговорах.

"Это самая сложная ситуация и самый главный проигрыш Украины - решение по границам", - сказал президент журналистам.

Зеленский добавил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести выборы на Донбассе после того, как границы будут под контролем.

Есть пара идей по границе. Я предложил создать подгруппу в Минске, которая буде заниматься исключительно вопросом поэтапного контроля украинской границы, - сказал глава государства.

Что же касается вопроса проведения местных выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, то, по словам Президента Украины, его продолжат обсуждать на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске.

Я думаю, что через четыре месяца на встрече будут какие-то варианты, - отметил он.

Зеленский подытожил: "два сложных вопросы, которые у нас сегодня были, - это выборы и граница".

Напомним, Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.

После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.

Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.

О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.

"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.