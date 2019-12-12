Допомагали дітям сьогодні і в Україні. У столиці відбувся розважальний благодійний вечір з аукціоном. Серед українських політиків і зірок шоу-бізнесу розіграли цінні лоти. На виручені кошти придбають теплі речі для вихованців дитячих будинків.

Чужих дітей не буває. Цього вечора один зі столичних ресторанів перетворився на майданчик добрих справ. За кілька хвилин тут розпочнеться благодійний аукціон, а далі - гостей безкоштовно розважатимуть українські коміки. За виручені кошти придбають теплий одяг і взуття для вихованців дитячих будинків. Організатори вечора - піар-агенція "iCreations agency" та фонд "Благомай" - такий захід проводять вдруге.

"В нашем понимании полезные подарки - это то, что действительно надо детям - то, что пригодится и в чем они будут чувствовать себя тепло этой зимой. На благотворительном аукционе в этом году будут представлены лоты очень необычные - много встреч с знаменитыми людьми, которые могут пригодиться тем, кто выиграет эти лоты", - говорить Тетяна Карапетян, співзасновниця і голова правління благодійного фонду "Благомай".

"Ннапример, у нас представлен бизнес-ланч обед с министром Дубилетом, - это очень эксклюзивный лот, эксклюзивный лот телеканала "М1", это билеты на их крупное большое мероприятие в следующем году, с возможностью пройти за кулисы", - говорить Христина Штутман, директорка піар-агенції "iCreations agency".

Серед присутніх - політики, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу та громадські діячі.

"Мы очень рады, что сегодня есть такая площадка, где мы можем поддержать людей независимо от их национальности и их гражданства. Что очень приятно - есть армяне, которые сегодня представляют свои работы - скульптор армянин, который будет представлять", - зазначає Гайк Аванесян, член Спілки вірмен України.

Запросили на вечір і тих, заради кого влаштували захід, - дітей разом з їхніми виховательками.

"Наскільки велика вдячність цим людям і низькій поклін, і діти знають їх особисто і допомагають відпочивати", - розчулена Лідія Іщук, мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу.

Серед лотів: майстер-клас з боксу від тренера братів Кличків, картини, скульптури, квитки на футбол та обіди з відомими українцями. Зокрема, бізнесменами та народними обранцями.

"Минулого року я ще була організатором цього свята, сьогодні я є лотом на цьому заході. Тому будемо сподіватись, що хлопці зберуть більше грошей, ніж минулого року", - підкреслила Дарія Володіна, народний депутат України.

Отже, так і сталося. Побив минулорічний рекорд один лот. Обід із Дарією Володіною став найдорожчим - його придбали за 650 тисяч гривень! Всього ж за вечір благодійності зібрали понад два мільйони гривень.