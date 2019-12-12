Убийство Шеремета: Аваков "приоткрыл занавес" следствия [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о следствии по делу резонансного убийства Павла Шеремета. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Это дело не является закрытым. Следствие продолжается. Мы задержали группу, им предъявлено обвинение. Тема очень резонансная. У нас нет ответов на все вопросы... Но мы видим людей, которые инициировали это преступление", - отметил министр.
Аваков также отметил, что следствию не все детали известны. Однако, оно еще не завершено и украинцев ждет много новой информации.
Ранее сообщалось, что задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета, а также в США сделали заявление касательно резонансного дела.
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