В четверг, 12 декабря, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о следствии по делу резонансного убийства Павла Шеремета. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Это дело не является закрытым. Следствие продолжается. Мы задержали группу, им предъявлено обвинение. Тема очень резонансная. У нас нет ответов на все вопросы... Но мы видим людей, которые инициировали это преступление", - отметил министр.

Аваков также отметил, что следствию не все детали известны. Однако, оно еще не завершено и украинцев ждет много новой информации.

Ранее сообщалось, что задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета, а также в США сделали заявление касательно резонансного дела.