День Андрея: красивые поздравления в стихах, картинках и прозе [ Редактировать ]
В пятницу, 13 декабря, православные отмечают день святого Андрея Первозванного 2019. Это не только церковный праздник, в народе он называется Калита. В этот день молодежь устраивает гуляния, кроме того, незамужние девушки в ночь на 13-ое число гадают на суженого.
Скажите теплые слова своим близким в этот день, а мы собрали для вас несколько красивых поздравлений.
В именинный день, Андрюша,
Поздравления прими.
Пусть небесный покровитель
Сил дает тебе, любви.
Пусть всегда с тобою рядом
Неустанно он идет,
От ошибок и промашек
Первозванный сбережет.
Попроси сегодня счастья
Нынче у Святого,
Он подарит мир и кротость,
Не шепнет лихого.
***
Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!
С Днем Андрея Первозванного!
Будьте радостны всегда,
Счастья Вам - порой нежданного,
Не случится пусть беда,
Дни безрадостно ненастные
Пусть обходят стороной,
Греет Вас пусть солнце ясное
Даже лютою зимой!
***
В этот день хотим поздравить всех Андреев с Днем ангела и пожелать им всегда ощущать поддержку своего ангела-хранителя, а также друзей и близких. Пускай каждый день улыбается вам доброй весточкой, а ночь снимает всю усталость и убирает неприятности. Также поздравляем всех незамужних девушек, которые в этот вечер будут с надеждой гадать и предугадывать свою судьбу. Искренне желаем вам настоящего женского счастья.
В праздник Андрея
Желаю скорее
Душой исцелиться,
И пусть то случится,
Давно что хотелось,
О чем все мечталось,
Чтоб жизнь пролетела,
Блаженной казалось!
Болезни отступят,
А беды оставят,
Счастье наступит
И будни разбавит!
***
Поздравляю тебя Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель - Андрей Первозванный станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.
В День Первозванного Андрея
Желаю Вам благословенья.
Пусть Святой Вас не оставит,
От всех бед оберегает.
Тепло в Ваш дом пусть принесет,
Прочь все болезни унесет.
Пусть искренняя яркая любовь
В сердцах Ваших расцветет.
***
В чудесный праздник - день Андрея Первозванного спешим пожелать всем мира и благополучия. Пусть добрый ангел охраняет ваш дом от всего лихого. Любите друг друга и цените каждый миг, прожитый на нашей чудесной земле.
Ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в этот день. А также читайте о главных приметах в день Андрея Первозванного.
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