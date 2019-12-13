В пятницу, 13 декабря, православные отмечают день святого Андрея Первозванного 2019. Это не только церковный праздник, в народе он называется Калита. В этот день молодежь устраивает гуляния, кроме того, незамужние девушки в ночь на 13-ое число гадают на суженого.

Скажите теплые слова своим близким в этот день, а мы собрали для вас несколько красивых поздравлений.

В именинный день, Андрюша,

Поздравления прими.

Пусть небесный покровитель

Сил дает тебе, любви.



Пусть всегда с тобою рядом

Неустанно он идет,

От ошибок и промашек

Первозванный сбережет.



Попроси сегодня счастья

Нынче у Святого,

Он подарит мир и кротость,

Не шепнет лихого.

***

Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

С Днем Андрея Первозванного!

Будьте радостны всегда,

Счастья Вам - порой нежданного,

Не случится пусть беда,



Дни безрадостно ненастные

Пусть обходят стороной,

Греет Вас пусть солнце ясное

Даже лютою зимой!

***

В этот день хотим поздравить всех Андреев с Днем ангела и пожелать им всегда ощущать поддержку своего ангела-хранителя, а также друзей и близких. Пускай каждый день улыбается вам доброй весточкой, а ночь снимает всю усталость и убирает неприятности. Также поздравляем всех незамужних девушек, которые в этот вечер будут с надеждой гадать и предугадывать свою судьбу. Искренне желаем вам настоящего женского счастья.

В праздник Андрея

Желаю скорее

Душой исцелиться,

И пусть то случится,



Давно что хотелось,

О чем все мечталось,

Чтоб жизнь пролетела,

Блаженной казалось!



Болезни отступят,

А беды оставят,

Счастье наступит

И будни разбавит!

***

Поздравляю тебя Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель - Андрей Первозванный станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.

В День Первозванного Андрея

Желаю Вам благословенья.

Пусть Святой Вас не оставит,

От всех бед оберегает.



Тепло в Ваш дом пусть принесет,

Прочь все болезни унесет.

Пусть искренняя яркая любовь

В сердцах Ваших расцветет.

***

В чудесный праздник - день Андрея Первозванного спешим пожелать всем мира и благополучия. Пусть добрый ангел охраняет ваш дом от всего лихого. Любите друг друга и цените каждый миг, прожитый на нашей чудесной земле.

Ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в этот день. А также читайте о главных приметах в день Андрея Первозванного.