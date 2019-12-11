День святого Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В пятницу, 13 декабря, православные отмечают день святого Андрея Первозванного 2019. В этот день существует ряд запретов. О них пишет 24tv.ua.
Что нельзя делать на День Андрея Первозванного
- В этот день нельзя шить, ткать и прясть. В этот день, чтобы не накликать беду, данными ремеслами заниматься нельзя было категорически. Этот запрет иногда распространялся на более долгий период - вплоть до Крещения.
- Все другие запреты на Андрея Первозванного раздаются со стороны церкви. И связаны они в основном с гаданием. С точки зрения церкви, на Андрея Первозванного нельзя гадать.
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