Партия премьер-министра Великой Британии Бориса Джонсона уверенно победила на парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian.

Консервативная партия получает 359 мест в парламенте. Это позволяет ей создать монобольшинство. Лейбористская партия получает 202 мандата, Шотландская национальная партия - 48, Либерал демократы - 10, Зеленые - 1, остальные - 27.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой британского премьера.

Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой! В этот ключевой период для Великобритании мы хотим благополучия нашим британским друзьям и союзникам. Готов работать вместе на благо наших народов, а также мира и процветания в Европе, - написал глава государства.

Раньше сообщалось о том, что Борис Джонсон пытается завоевать любовь британцев романтической ролью в кино.