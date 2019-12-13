Выборы в Британии: Зеленский поздравил Джонсона [ Редактировать ]
Партия премьер-министра Великой Британии Бориса Джонсона уверенно победила на парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian.
Консервативная партия получает 359 мест в парламенте. Это позволяет ей создать монобольшинство. Лейбористская партия получает 202 мандата, Шотландская национальная партия - 48, Либерал демократы - 10, Зеленые - 1, остальные - 27.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой британского премьера.
Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой! В этот ключевой период для Великобритании мы хотим благополучия нашим британским друзьям и союзникам. Готов работать вместе на благо наших народов, а также мира и процветания в Европе, - написал глава государства.
Раньше сообщалось о том, что Борис Джонсон пытается завоевать любовь британцев романтической ролью в кино.
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