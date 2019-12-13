Південнокорейська влада знайшла в рідині для електронних сигарет ацетат вітаміну Е. Ця речовина може викликати хвороби легенів.

Небезпечні елементи виявили в продуктах двох компаній - американської та південнокорейської. Утім, обидва виробники запевняють - у свої вироби ацетату не додають.

Водночас у складі рідини для вейпів не знайшли тетрагідроканнабінолу, одну зі складових конопель. Вважають, що вона особливо небезпечна для здоров'я людини.

Південна Корея - один із лідерів ринку електронних сигарет. Щоправда, в країні значно популярніші пристрої, які працюють за принципом тління тютюну, а не на основі рідин.