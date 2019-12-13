В Австралии экстренно сел самолет [ Редактировать ]
В аэропорту Мельбурна (Австралия) самолет авиакомпании Tigerair совершил экстренную посадку из-за странного запаха на борту, сообщает Independent.
По прибытии в аэропорт воздушное судно встретили сотрудники аварийных служб, а также скорая помощь. В результате троих пассажиров пришлось госпитализировать, а еще шестерым понадобилась медицинская помощь из-за проблем с ушами.
Позже инженеры обследовали самолет, обнаружили источник запаха и устранили его. На следующий день всех путешественников отправили в место назначения другим рейсом.
Ранее сообщалось, что ремонт самолета с помощью скотча шокировал пассажиров.
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