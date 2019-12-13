"Слуга народа" отпразднует новогодний корпоратив в одном из самых дорогих ночных клубов [ Редактировать ]
В "Слуге народа" рассказали, где и за сколько будут праздновать новогодний корпоратив.
Как стало известно, встречать гулять в преддверии праздника партия будет в одном из самых дорогих киевских ночных клубов CHI.
Стоимость вечеринки обойдется примерно в миллион гривен.
Для празднований будут использованы деньги спонсоров.
Ранее мы писали о том, что в "Слуге народа" никто не получает зарплату.
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