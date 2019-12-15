Украинская фехтовальщица выиграла этап Кубка мира [ Редактировать ]
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Об этом сообщает "Укринформ".
Украинская спортсменка в полуфинале победила француженку Манон Брюне со счетом 15:9. В финальном поединке Ольга Харлан с таким же результатом обошла китаянку Чжаруй Киан.
Напомним, ранее Ольга Харлан получила награду победительницы общего зачета Кубка мира. Спортсменка завоевала эту награду уже второй раз подряд и четвертый раз - в своей карьере. Также в прошлом сезоне украинка стала чемпионкой Европы и мира.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по хоккею потеряла вратарей, а также украинских биатлонистов экстренно госпитализировали.
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