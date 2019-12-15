В субботу, 14 декабря, в Запорожье на переулке Водонапорном во время пожара в частном доме погибла 75-летняя женщина и ее 41-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в жилом доме горят мебель, домашние вещи и перекрытия на общей площади 80 кв.м.

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"Во время тушения пожарные обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Ими оказались 75-летняя хозяйка дома и ее 41-летний сын", - говорится в сообщении.

В 14:40 спасатели локализовали пожар, а в 16:00 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Фото: ГСЧС

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