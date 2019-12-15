В Запорожье в пожаре трагически погибли мать и сын [ Редактировать ]
В субботу, 14 декабря, в Запорожье на переулке Водонапорном во время пожара в частном доме погибла 75-летняя женщина и ее 41-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в жилом доме горят мебель, домашние вещи и перекрытия на общей площади 80 кв.м.
"Во время тушения пожарные обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Ими оказались 75-летняя хозяйка дома и ее 41-летний сын", - говорится в сообщении.
В 14:40 спасатели локализовали пожар, а в 16:00 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.
Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
Фото: ГСЧС
Ранее сообщалось, что в центре Киева вспыхнула пиццерия, а также в Харькове заживо сгорела женщина.
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