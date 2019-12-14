Пожар в Одессе: спасатели завершили работы [ Редактировать ]
На месте пожара в Одессе завершились работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что по состоянию на утро 14 декабря на месте пожара в Одессе завершены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Также сообщается, что с начала разбора завалов было вывезено более 3 тысяч кубометров строительных конструкций.
Напомним, спасатели обнаружили тела трех последних пропавших без вести.
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