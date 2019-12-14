На месте пожара в Одессе завершились работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что по состоянию на утро 14 декабря на месте пожара в Одессе завершены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Также сообщается, что с начала разбора завалов было вывезено более 3 тысяч кубометров строительных конструкций.

Напомним, спасатели обнаружили тела трех последних пропавших без вести.