"Охотились" 15 экипажей полиции: парень без прав "угнал" авто [ Редактировать ]
В Киеве 18-летний парень, не имея водительских прав, спровоцировал погоню. Так, "угонщика" папиной машины пытались задержать 15 экипажей полиции. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Парень ездил по четырем районам столицы на отцовском Mercedes ML.
За нарушение правил дорожного движения сначала его пытались остановить на улице Липской в Печерском районе, но он скрылся от полиции, проезжая на все красные светофоры. Затем его пробовали поймать в Голосеевском районе, на мосту Патона, на Березняках и Русановке. При этом скорость движения лихача иногда была около 200 км/час.
После получаса погони патрульным авто удалось его заблокировать на улице Панельной благодаря узкому проезду во дворах.
В некоторых ситуациях водитель Mercedes даже пытался идти на столкновения с ними. При этом он был трезв и не под воздействием наркотиков.
Сам задержанный заявил, что просто испугался, поскольку ездил без водительского удостоверения. Автомобиль был эвакуирован, а водитель доставлен в райотдел для составления админпротокола.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
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