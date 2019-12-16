Лига Европы: "Шахтер" узнал своего соперника [ Редактировать ]
По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/20 определился соперник чемпиона Украины донецкого "Шахтера". Об этом сообщается в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Подопечные Луиша Каштру сойдутся с португальской "Бенфикой".
Первую игру "горянки" проведут дома, матчи 1/16 финала запланированы 20 и 27 февраля 2020 года.
Во всех встречах плей-офф турнира будет задействована система видеопомощи арбитрам VAR.
Раньше сообщалось о том, что "Динамо" в меньшинстве проиграло "Заре" битву за Лигу чемпионов. А также против легендарного футболиста возбудили уголовное дело.
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