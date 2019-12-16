В Британии разрешили брать выходной после похмелья

В Великобритании в одной компании разрешили брать отгулы после веселых выходных. Об этом пишет BBC.

Таким оригинальным образом компания пытается привлечь молодежь на работу. Сотрудникам рекомендуют брать "похмельные" отгулы или же просто в этот день работать из дома.

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"Так людям не придется обманывать свое начальство", - пояснила одна из работниц агентства.

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