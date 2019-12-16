Жизнь человека зачастую зависит от его удачливости по жизни. Чтобы увеличить собственное везение, можно использовать заговор на удачу.

Вот несколько самых популярных заговоров.

Заговор на удачу в деньгах

Данный заговор стоит произносить при получении денег и в момент, когда вы держите их в руках.

Деньги ко мне, как пчелы к меду. Летите-летите, да мимо меня не пролетайте.

Заговор на удачу в делах

Если вам предстоит решить какое-то серьезное дело, то произнесите про себя:

Беру удачу, неудачу оставляю на сдачу.

Заговор на удачу в бизнесе и работе

Этот заговор поможет решить деловые вопросы:

Мой ангел-хранитель, люби меня и не покидай. Твое слово - мое слово. Подскажи, наставь и защити. Аминь.

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