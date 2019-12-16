Заговор на удачу в 2020 году: как привлечь везение в жизнь [ Редактировать ]
Жизнь человека зачастую зависит от его удачливости по жизни. Чтобы увеличить собственное везение, можно использовать заговор на удачу.
Вот несколько самых популярных заговоров.
Заговор на удачу в деньгах
Данный заговор стоит произносить при получении денег и в момент, когда вы держите их в руках.
Деньги ко мне, как пчелы к меду. Летите-летите, да мимо меня не пролетайте.
Заговор на удачу в делах
Если вам предстоит решить какое-то серьезное дело, то произнесите про себя:
Беру удачу, неудачу оставляю на сдачу.
Заговор на удачу в бизнесе и работе
Этот заговор поможет решить деловые вопросы:
Мой ангел-хранитель, люби меня и не покидай. Твое слово - мое слово. Подскажи, наставь и защити. Аминь.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также каким знакам зодиака повезет в июле в финансовом плане.
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