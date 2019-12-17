Украинский экс-супертяжеловес и чемпион мира Владимир Кличко вошел в топ-5 претендентов на звание лучшего боксера десятилетия. Об этом сообщает Ассоциация американских журналистов BWAA на официальном сайте.

Также на награду претендуют американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, филиппинец Мэнни Паккьяо и мексиканец Сауль Альварес.

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В настоящий момент активные выступления продолжают только Паккьяо и Альварес. Победитель номинации станет известен 17 января.

Карьеру Кличко-младший завершил в апреле 2017 года, когда нокаутом уступил Джошуа.

С тех пор он продолжает тренироваться и не опровергает слухи о том, что однажды может вновь побороться за титул чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что Руис раскрыл детали подготовки к реваншу с Джошуа.