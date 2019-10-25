Украинский боксер Владимир Кличко сообщил о смерти близкого человека. Спортсмен рассказал, что ушел из жизни его учитель и наставник Леонид Волков.

"Он был рядом со мной четыре с половиной года, пока я успешно не защитил докторскую диссертацию. На этой неделе, к сожалению, профессор Волков скончался. Он был тем, кто зажег огонь, который был мне нужен. Он ценил, что я всегда старался применить свой практический опыт в спорте, используя научную составляющую", - написал Кличко.

Боксер также поблагодарил своего преподавателя и друга за все хорошее, что он сделал для него: "Спасибо за все, мой друг. Я сохраню огонь внутри себя!".

Ранее сообщалось, что скончался легендарный украинский режиссер.