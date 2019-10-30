Кличко прокомментировал свое возвращение в бокс [ Редактировать ]
Кличко / Фото: скриншот
Легендарный украинский спортсмен, боксер Владимир Кличко выступил с важным заявлением о возвращении в спорт. Об этом сообщает Daily Mail.
Могу ли боксировать? Да, я не исключаю этот вариант. Но это будет возвращение не для того, чтобы сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Думаю, это круто. Джордж Форман сделал это. По-моему, ему было 45, когда он стал чемпионом и это достижение вызывает уважение, - сказал Кличко.
Раньше сообщалось о том, что Владимир Кличко может вернуться в большой спорт. А также Кличко сообщил о смерти близкого человека
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