Легендарный украинский спортсмен, боксер Владимир Кличко выступил с важным заявлением о возвращении в спорт. Об этом сообщает Daily Mail.

Могу ли боксировать? Да, я не исключаю этот вариант. Но это будет возвращение не для того, чтобы сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Думаю, это круто. Джордж Форман сделал это. По-моему, ему было 45, когда он стал чемпионом и это достижение вызывает уважение, - сказал Кличко.