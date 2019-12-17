Музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отрицает свою вину в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года. Об этом Сержант Сил специальных операций написал в своей записке, распространенной организатором "Rock Battle UA" Полиной Ивановой.

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"Спасибо всем друзьям, коллегам за поддержку. Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. С первой буквы. Я благодарен матери Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди! С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета, Riffmaster".

Отметим, что одна из подозреваемых Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.