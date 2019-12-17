Компания Xiaomi выпустила в продажу новую модель "умной розетки" - Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition, передает gagadjet.com.

На корпусе розетки есть два разъема USB Type-A для зарядки различных гаджетов. Uлавная особенность устройства - функция Bluetooth-шлюза. То есть с помощью Bluetooth розетка обменивается данными с другими гаджетами и отправляет полученную информацию через Wi-Fi.

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В результате пользователь может управлять устройствами из любой точки - главное, чтобы было подключение к Интернету. На розетке также можно настроить таймер.

Корпус устройства сделан из жаропрочного металла. Если он нагреется при сильной нагрузке - пользователь получит сообщение об этом. А при максимальной температуре розетка отключится автоматически.

Стоит Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition всего $11. Когда начнутся продажи - пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Xiaomi прекратила выпуск одного из самых популярных смартфонов.