Володимир Зеленський провів важливу зустріч з президентом Азербайджану [ Редактировать ]
Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану. Він полетів до Баку із робочим візитом напередодні. З Ільхамом Алієвим підписали низку економічних, бізнесових та культурних угод.
Говорили також про війну на сході України та нагірно-карабаський конфлікт. Про це розповіли вже на спільному брифінгу для преси. Зеленський і Алієв запевнили один одного у підтримці суверенітету та відновленні територіальної цілісності обох держав.
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