Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану. Він полетів до Баку із робочим візитом напередодні. З Ільхамом Алієвим підписали низку економічних, бізнесових та культурних угод.

Говорили також про війну на сході України та нагірно-карабаський конфлікт. Про це розповіли вже на спільному брифінгу для преси. Зеленський і Алієв запевнили один одного у підтримці суверенітету та відновленні територіальної цілісності обох держав.