В Киевской области работниками коммунальной и строительной компании поссорились, в следствии чего произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Известно, что причиной конфликта стали - грязные колеса. Чтобы грузовые автомобили не загрязняли асфальтовое покрытие, местные коммунальщики приняли решение не выпускать их на дорогу, пока они не смоют грязь с колес.

О своем решении коммунальщики заранее предупредили руководство строителей. Чтобы режим не нарушался, работники коммунального предприятия даже перекрыли своим автомобилем выезд для грузовика, который выезжал со строительной площадки с грязными колесами.

Это очень возмутило водителя-строителя и завязалась ссора. Позже для решения конфликта было применено оружие.

Четверо человек в результате потасовки попали в больницу.

Раньше сообщалось о том, что в Харькове произошла жуткая стрельба на улице, а также под Киевом открыли стрельбу по полицейским.