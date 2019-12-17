Коммунальщики и строители устроили стрельбу из-за колес [ Редактировать ]
В Киевской области работниками коммунальной и строительной компании поссорились, в следствии чего произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Известно, что причиной конфликта стали - грязные колеса. Чтобы грузовые автомобили не загрязняли асфальтовое покрытие, местные коммунальщики приняли решение не выпускать их на дорогу, пока они не смоют грязь с колес.
О своем решении коммунальщики заранее предупредили руководство строителей. Чтобы режим не нарушался, работники коммунального предприятия даже перекрыли своим автомобилем выезд для грузовика, который выезжал со строительной площадки с грязными колесами.
Это очень возмутило водителя-строителя и завязалась ссора. Позже для решения конфликта было применено оружие.
Четверо человек в результате потасовки попали в больницу.
Раньше сообщалось о том, что в Харькове произошла жуткая стрельба на улице, а также под Киевом открыли стрельбу по полицейским.
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