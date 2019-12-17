В понедельник, 16 декабря, в Киевской области в селе Вита-Почтовая пьяный мужчина устроил стрельбу. Так, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что житель Киева совершил несколько хаотичных выстрелов из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями. Инцидент обошелся без пострадавших, на место оперативно прибыл экипаж полиций, нарушителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла жуткая стрельба на улице, а также под Киевом открыли стрельбу по полицейским.