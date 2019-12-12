В Киеве в Дарницком районе на Харьковском массиве собака нашла потрясающую находку. Известно, что хозяйка животного обнаружила, что тот принес домой кольцо с бриллиантами. Об этом сообщает сама местная жительница на своей странице в Facebook.

"Моему удивлению не было предела. Золотое кольцо и явно с драгоценными камнями. В ломбарде его почистили, подтвердили что золото. Затем взвесили и сделали экспертную оценку. Вставки белого золота, бриллианты, сапфиры.

Верну владелице если предоставит оригинальную бирку к этому изделию, подтвердит размер, вес, чистоту бриллиантов и тд.", - написала в сети женщина.

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