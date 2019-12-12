В Киеве собака принесла хозяйке кольцо с бриллиантами [ Редактировать ]
В Киеве в Дарницком районе на Харьковском массиве собака нашла потрясающую находку. Известно, что хозяйка животного обнаружила, что тот принес домой кольцо с бриллиантами. Об этом сообщает сама местная жительница на своей странице в Facebook.
"Моему удивлению не было предела. Золотое кольцо и явно с драгоценными камнями. В ломбарде его почистили, подтвердили что золото. Затем взвесили и сделали экспертную оценку. Вставки белого золота, бриллианты, сапфиры.
Верну владелице если предоставит оригинальную бирку к этому изделию, подтвердит размер, вес, чистоту бриллиантов и тд.", - написала в сети женщина.
Читайте также, собака лизнула мужчину и обрекла его на мучительную смерть.
по теме
Какой фрукт самый ценный: ответ экспертов
Фрукты - неотъемлемая часть нашего рациона питания
В Таиланде родился двухголовый котенок
В Таиланде у персидской кошки родился котенок с двумя головами
В Одессе банда подожгла BMW
12 декабря в Одессе двое мужчин подожгли автомобиль BMW, одного злоумышленника задержали
В России загорелся авианосец, есть пострадавшие
Так, известно, что пожар начался в трюме первого энергоотсеке крейсера
Сбежавший лев загрыз мужчину и стаю собак
Лев сбежал и заповедника, убил мужчину и около 30 собак