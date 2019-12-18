Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес сообщил, что его бой с чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко может произойти в апреле следующего года, передает Sportanalytic.com.



"В прошлую субботу люди увидели, на что я способен. То, как мы избили комм - это реализация почти всего, что мы готовили, и мы отлично справились. Я бы хотел вернуться домой и выступить в Garden в Нью-Йорке. Это было бы замечательно. Мы все еще ведем переговоры, но уже известны даты - 11 и 18 апреля. Так, мы уже знаем даты, это апрель. Теперь осталось определить, сколько мы получим и все остальное" , - сказал Лопес.

Раньше сообщалось о том, что знаменитый тренер высказался о бое Ломаченко-Лопес. А также Ломаченко бросил вызов чемпиону мира