Обнаженная модель Victoria's Secret шокировала сеть (фото) [ Редактировать ]
Модель знаменитого бренда нижнего белья Victoria's Secret Бриджит Малкольм похвасталась в сети фигурой. Снимок девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Подписчикам модели фото понравилось. Интернет-пользователи отметили, что Бриджит красивая и сексуальное и у нее "великолепное тело".
Смелое фото получило более 11 тысяч "лайков".
Раньше сообщалось о том, что обнаженная Ратаковски "завела" поклонников. А также Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.
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