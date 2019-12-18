У Кропивницькому СІЗО оголосили особливий режим. Сьогодні там провели операцію бійці відразу кількох спецпідрозділів. Напередодні в установі спалахнув заколот.

Що його спричинило та чи вдалося взяти ситуацію під контроль - дивіться у наступному сюжеті.

Кропивницький слідчий ізолятор зранку оточений нацгвардійцями. Поруч - десятки спецмашин: автозаки, швидкі й пожежні.

"Утром вот буквально заехало две больших машины и что там происходит - не известно. Знаю, что приехали вот эти большие машины - это приехали люди из другого города и приехали, - я не побоюсь этого сказать, - ломать режим", - говорить Катерина, родичка арештанта.

Уже пообіді з Кропивницького СІЗО вивозять вантажівку з вилученими речами арештантів. Згодом виходять кілька сотень бійців груп швидкого реагування.

Заворушення в СІЗО почалися ще в понеділок, коли обвинувачений у вбивстві Арсен Мартиросян увірвався до кабінету психологині й побив її. У жінки струс мозку. Уже за кілька годин спецпідрозділ "КОРД" спробував перевезти нападника в інший ізолятор. Однак той чинив опір і закликав до непокори інших арештантів.

"Як результат таких дій, в установі було пошкоджено майно, зокрема побиті вікна та пошкоджені двері. Реагуючи на ці події, прокуратура зареєструвала ще одне кримінальне провадження за фактом службової недбалості відносно адміністрації Кіровоградського слідчого ізолятору", - повідомила Наталя Алексєєнко, речниця прокурора Кіровоградської області.

Саме Арсена Мартиросяна називають головним "смотрящим" у Кропивницькому СІЗО. Він затриманий за звинуваченням у навмисному вбивстві. На початку листопада 2016 року влаштував стрілянину біля нічного клубу. Один чоловік загинув, ще один - боєць АТО - отримав важкі поранення. Затримали Мартиросяна лише торік у липні. Суди у справі тривають і досі. Тим часом у СІЗО він вільно пересувається та має чимало привілеїв. Про це на своїй сторінці в соцмережі розповів екс-голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький.

"Коли намагалися вивезти головного "смотрящого" Арсена - і почалася ця "заворуха", почали виходити з камер в'язні, позабирали у співробітників ключі і у корпусі не залишилось жодного співробітника. Вони перебували всі в адмінбудівлі. Не зрозуміло чому не було подано сигнал тривоги", - повідомив Сергій Старенький, ексголова Державної пенітенціарної служби України.

Що саме нині відбувається в СІЗО - приїхав з'ясувати представник уповноваженого з прав людини.

"Відбулися події резонансні, отримали від ЗМІ і також ми отримали повідомлення від Південного міжрегіонального управління про те, що сталась спроба дестабілізації ситуації в даній установі СІЗО. Зараз ми повторно проведемо моніторинг", - повідомив Олег Кошовий, регіональний представник Уповноваженого ВР з прав людини у Кіровоградській області.

Коментувати ситуацію відмовилися наразі в поліції та й у самому СІЗО. Лише на офіційних інтернет-сторінках установ повідомляють про запровадження особливого режиму. У камерах арештантів проводять обшуки, а самого Мартиросяна наразі переведено в інший тимчасовий ізолятор.

У прокуратурі ж наголошують на численних порушеннях у Кропивницькому СІЗО. За останні два роки його керівництву та Міністерству юстиції направили більше 20 приписів про грубі порушення - однак у відповідь отримують лише відписки.