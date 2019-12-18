Захистити права дітей: "Опозиційна платформа - За життя"оприлюднила головні пріоритети соціального захисту вразливих категорій населення України [ Редактировать ]
Захист прав дитини стане пріоритетним у роботі комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформативної політики на наступний рік. Так вирішили на його засіданні.
Нардепи, представники влади та громадські діячі обговорили головні проблеми у сфері захисту прав особливо вразливих категорій дітей - із важкими захворюваннями, сиріт і тих, хто постраждав внаслідок конфлікту на Сході країни.
Говорили й про те, як покращити демографічні показники.
"На жаль, псевдопроекти - чи то пакунок малюка, чи то муніципальна няня попередньої влади - вони показали свою не ефективність. Друге - це швидка допомога тим категоріям дітей, які потребують особливої уваги, в першу чергу це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Сьогодні навколо цих пріоритетів об'єдналися всі політичні сили, незалежно від назви фракції - чи це партії, які представляють владу, чи це партії, які представляють опозицію - сьогодні єдині у своїх вимогах", - наголосив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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