Эксперты авторитетного журнала The Economist назвали "страну года". Ею стал Узбекистан. Об этом говорится на сайте издания.

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Специалисты отметили, что реформы президента Шавката Мирзиеева сделали страну "менее деспотичной". Тогда как в годы правления экс-главы государства Ислама Каримова использовался подневольный труд, а оппозиция подвергалась жестким преследованиям.

Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью, - отметили специалисты издания.

Напомним, что по версии The Economist страной года признается государство, которое сделало наибольший прогресс в движении к демократии.