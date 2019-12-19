The Economist назвал "страну года" [ Редактировать ]
Эксперты авторитетного журнала The Economist назвали "страну года". Ею стал Узбекистан. Об этом говорится на сайте издания.
Специалисты отметили, что реформы президента Шавката Мирзиеева сделали страну "менее деспотичной". Тогда как в годы правления экс-главы государства Ислама Каримова использовался подневольный труд, а оппозиция подвергалась жестким преследованиям.
Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью, - отметили специалисты издания.
Напомним, что по версии The Economist страной года признается государство, которое сделало наибольший прогресс в движении к демократии.
Раньше сообщалось о том, что Shazam назвал самую популярную песню 2019 года. А также американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года.
по теме
Старт работы нового оператора ГТС: Гончарук рассказал о сроках
Сертификация Оператора ГТС Украины согласован на международном уровне
Генассамблея ООН приняла еще одну резолюцию по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека
Госбюджет - 2020: Гончарук заявил о проблемах
Гончарук заявил о проблемах с наполнением бюджета
Из-за нехватки медматериалов мужчина скончался во время операции
В российской больнице на Камчатке умер пациент
Суд заменил меру пресечения экс-депутату Пашинскому
Апелляционный суд Киева принял решение в деле Пашинского