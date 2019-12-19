За крок до імпічменту. Дональд Трамп став третім президентом в історії США, якому палата представників оголосила недовіру. Голосування відбулося кілька годин тому. Як відреагував на це господар Білого дому? І що буде далі - роскаже Дмитро Анопченко.

12 годин дискусій! Розпочавши фінальне засідання о 9.00 ранку, Палата представників перейшла до голосування тільки ближче до 9.00 вечора. Конгресмени виснажені дискусіями та емоціями, по Ненсі Пелосі, а їй скоро 80 років, було видно, наскільки спікер втомилася - і ледве говорила.

"За"- 230 голосів, "проти"- 197, "утримався"- один, тобто стаття перша затверджена".

"Стаття перша"- це звинувачення президента у зловживанні владою. Навіть її ухвалення означає імпічмент. Але далі і теж переважною більшістю голосів затвердили і другу статтю обвинувачення - "протидія Конгресу".

У Білому домі повідомили, що цю трансляцію Дональд Трамп не дивився. Натомість спеціально залишив Вашингтон, полетівши в Мічіган, на зустріч із прихильниками. Отже і саме голосування і сам імпічмент коментував вже звідти. Заявивши, що намагаючись відсторонити його від влади демократи "намагаються змінити підсумки виборів 2016 року", а саму процедуру "протизаконною та політично заангажованою".

"Вони прагнуть імпічменту, вони прагнуть ще гіршого. Але, між іншим, ми тут зовсім не відчуваємо себе під імпічментом. В країні все краще ніж будь-коли. І ми не зробили нічого поганого! А підтримка республіканців просто шалена, така як ніколи", - запевняє Дональд Трамп, президент США.

Коментуючи підсумки конгресового голосування, Білий дім заявив: "Трамп впевнений, що його повністю виправдають в Конгресі". Отже команда президента готуватимуться тепер до другого етапу слухань. Дату їхнього старту мають оголосити до кінця цього тижня, але в будь-якому разі це вже відбудеться у січні 2020. На січень-лютий готуються і протестувальники. Противники Трампа оголосили сьогодні, що збиратимуть на час сенатського розгляду марш на Вашингтон і організовуватимуть акції протесту у великих містах Америки.