Один український військовий поранений вночі на Донбасі. А у Мар'їнці, внаслідок ворожих обстрілів зі стрілецької зброї, загинув місцевий житель. За попередню добу ворог сім разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Бив супротивник з гранатометів різних систем, БМП та великокаліберних кулеметів. Неспокійно було біля Водяного, Новолуганського та Березового. Репортаж з лінії зіткнення - Ігоря Левенка.

Фронтова Мар'їнка. Одна мить і життя цього п'ятдесяти семирічного чоловіка обірвалося. Від ворожої кулі посеред дня загинув мирний житель, який просто вийшов із хати на своє подвір'я.

Армійці кажуть шансів вижити в чоловіка не було. Ворожий стрілець відпрацював вправно. І це військовий злочин.

"Вже не перебирають ніким і стріляють по всіх. Чи то був цивільний, чи то був військовий - по всіх", - говорить "Койот", військовослужбовець Збройних сил України.

Армійці розповідають про особливості війни у цій місцині. Один необережний рух і може трапитися непоправне. Ворожі снайпери прицільно б'ють по армійцях і не дають спокою мирному населенню.

"Прострелює, получається просіки, наші посадки, відкриті зони, де ми там ходимо і переміщаємося. Періодично він їх прострілює", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Мар'їнка - десятитисячне містечко, яке межує із окупованим Донецьком. Лінія фронту тут пролягає по вулицях, городах, ба навіть, людських подвір'ях. Бійці розповідають: щодня і щоночі ворожі провокації тут не припиняються. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги місця, де найчастіше ховаються "очі"супротивника.

На жаль, вберегтися вдається не всім. цивільний мешканець це друга жертва за добу. на позиціях біля Мар'їнки також від кулі снайпера загинув 28-річний боєць. Це сталося коли ворог розпочав обстріл із гранатометів. Бійці кинулися до сховищ, однак свою ціль вже угледів ворожий стрілець.