У Світловодську нарешті з'явилося тепло. Принаймні, про це відзвітували і обласні чиновники, і керівництво приватної компанії-постачальника. Проте жителі міста і далі скаржаться, що батареї холодні. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук.

Грілка, пляшки з теплою водою та спирт для розтирання. Цей арсенал Раїса Євдокимівна ще з жовтня тримає біля свого ліжка. Батареї в її квартирі потеплішали тільки минулого тижня, але температура в квартирі ледве піднялась до 16 градусів. Це вдень, каже пенсіонерка, вночі ж - значно холодніше.

"Теплі. Сьогодні чуть тепліше чим вночі. Ось чуть-чуть, ну нема ж такого тепла, як у мене було", - говорить Раїса Череднікова, жителька Світловодська.

Причиною зриву опалювального сезону в Світловодську стала заборгованість місцевого приватного теплопостачальника перед "Нафтогазом". Та коли це питання залагодили, з'явилася нова біда - численні пориви на мережі. 40-тисячне місто мерзло майже два місяці не працювали школи та садочки. Тепло почали потроху подавати від минулого понеділка. Проте не всім. Мешканці цієї двоповерхівки про це можуть тільки мріяти. Біля їхнього будинку труби так і не замінили.

"Котельщики тоже говорят, что вроде не выгодно. Они гнилые тут и вроде ничего делать не будут, но зима то впереди и морозов-то еще не было. Было минус девять ночью, дня три. То выше восьми градусов температура не поднималась, с обогревателями работающими", - говорить Юрій Кизилов, житель Світловодська.

За офіційними даними світловодської міськради у місті без тепла залишаються дев'ять багатоповерхових будинків і три десятки двоповерхівок. Телефоном директор "Світловодськпобуту" сповістив проблем із теплопостачанням у них на підприємстві немає. Та й з поривами вони майже скрізь впорались.

"Од цього ніхто не застрахований, ніхто нікуди не дінеться. Вони були, єсть і будуть. Підприємство працює в сталому режимі - зварювальників, слюсарів, операторів та інших людей, які можуть це робить і вміють це робити більш ніж достатньо", - говорить Сергій Московський, директор приватного підприємства "Світловодськпобут".

Та в міськраді налаштовані менш оптимістично. Там кажуть, за роки роботи підприємство жодного разу не проводило капітальний ремонт мережі, тож вона повністю згнила. Поки на вулиці плюсова температура поривів менше, та ледве вдарять морози місто знову замерзатиме.

"Гангрена почалась і розповсюджується далі вони тільки підтримують і тільки жевріє, а там вилазить, там вилазить, то там лопається і зараз тільки опускається температура зовнішнього повітря. Ми розуміємо, що буде те, що в минулому році, тільки морози - одразу все стає", - говорить Юрій Сапянов, голова Світловодської міської ради

Крім того, самі жителі міста занепокоєні: чи не станеться так, що за період без тепла в їхніх оселях, "Світловодськпобут" усе ж виставлятиме рахунки. У мерії заспокоюють: це питання вже тримають на контролі і просять містян звертатися, якщо несправедливі платіжки підприємство таки почне розсилати.