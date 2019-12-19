Подарунки від Святого Миколая отримають не лише діти, а й дорослі

Свято Миколая організували у Львові для дітей з малозабезпечених сімей. В ролі святих чарівників - волонтери, які приготували малечі подарунки. Щасливі дитячі обличчя бачила Христина Гашенко.

Сихів. Один із найбільших спальних районів Львова. В приміщенні бібліотеки останні приготування. Волонтери збираються розвозити подарунки.

"Це піде тобі в машину, це піде йому в машину, а цей великий, на 8 діток буде їхати в багажник так і ще дамо їм цей конструктор для хлопчика якраз є".

Допомагають складати дарунки студенти-волонтери. Соня Решетило до Львова приїхала із Сєверодонецька.

"Я із Східної України, і мені дуже важливо подивитися як живуть люди у Львові, який у них менталітет і дуже важливо допомогти. Я бачу результат своєї допомоги і це мені приносить задоволення", - говорить Соня Решетило, волонтерка.

Мандарини, цукерки, Іграшки, канцтовари та одяг - традиційний набір для малечі від Святого Миколая. Волонтери зізнаються, листів-прохань із дорогими подарунками не отримували. Зібрати гостинці допомагали небайдужі. то ж сьогодні усі 200 дітей із малозабезпечених сімей матимуть довгоочікуване свято.

"Хтось давав кошти, хтось особисто приносив сюди, долучався пакував це все. Ми стараємося людей не просто щоб дали, ми стараємося залучити щоб вони прийняти участь", - говорить Сергій Канюка, голова благодійного фонду.

Коробки із подарунками волонтери разом із Миколаєм вантажать у машини. Першими смаколики отримає багатодітна сім'я. Тут восьмеро малюків. Наймолодшій півтора року.

Родина Федорчаків гостинцям неабияк рада. Адже в них грошей вистачає лише на найнеобхідніше.

"Вони чекають Миколая вчора. Мені Захарчик казав: "Я радію, що буде Миколай". А друге: "сумно що ще цілий рік чекати". Ну це основне. Навіть моя дочка казала, що більше ніж день народження любить", - говорить Ірина Федерчак, мама.

Подарунки від Святого Миколая отримають не лише діти, а й дорослі. Свято волонтери подарують людям похилого віку та тим, хто має інвалідність.