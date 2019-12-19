Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Крокодил

Вы можете быть немного небрежным по своей природе, невнимательным к деталям. Вы практичны и не любите рисковать.

Лодка

Вы любите нюансы и едва заметные детали, вам нравится отличаться от большинства, быть креативным и уникальным. Старайтесь смотреть на картину мира в целом, не тратя времени на мелочи, не имеющие значения.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.