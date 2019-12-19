Убийство Шеремета: в МВД рассказали о мине [ Редактировать ]
У подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко при обыске обнаружили половину противопехотной мины МОН-50. Из такой же модели мины взорвали автомобиль Шеремета. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
"За некоторое время до обыска Антоненко позвонил своему товарищу и попросил его вынести некую "зелёную х-ню". Немедленно оперативные сотрудники и следователи провели обыски в возможных местах нахождения данного предмета. Этим предметом оказалась половина настоящей боевой мины МОН-50", - рассказал Геращенко.
"На сегодняшний день, мы не можем утверждать, имеет ли изъятая половинка мины МОН-50 отношение к делу о взрыве Павла Шеремета, но у нас есть много вопросов, поскольку не каждый гражданин имеет доступ до таких устройств. Речь идёт о боевой мине, а не о макете, как пишут некоторые активисты, пытаясь запутать общество", - заявил Геращенко.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
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