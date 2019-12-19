Обмен пленными: кого освободят в первую очередь [ Редактировать ]
В грядущем обмене пленными будут участвовать те, кто удерживается на оккупированной территории. Об этом заявила Валерия Лутковская, представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.
"Среди них есть и гражданские, и военные", - добавила Лутковская.
Также Лутковская заявила, что украинская сторона будет делать все для того, чтобы побыстрее приблизить дату возвращения украинских пленных, однако отметила, что все зависит от видеоконференции, на которой будет поднят вопрос по обмену пленными.
"Знаю, что времени мало, мы к этому относимся абсолютно сознательно. Но мы делаем все для того, чтобы максимально приблизить эту дату. Не только от желания украинской стороны зависит, когда будет эта видеосвязь. Мы можем провести его даже сегодня, но вопрос должен быть согласован, в том числе с представителями ОБСЕ", - отметила она.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.
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