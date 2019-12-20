Бунт в следственном изоляторе Кропивницкого завершен. Об этом сообщил начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Василий Коробко в Facebook.

По поводу "зрады" про ситуацию в Кропивницком следственном изоляторе. Ее - не случилось. Сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы совместно с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС провели специальные мероприятия для обеспечения правопорядка в учреждении. Ситуация под полным контролем администрации изолятора", - сообщил он.

По словам Коробко, в камерах были проведены обыски, в ходе которых изъяли запрещенные предметы. Все арестанты находятся в соответствующих помещениях.

Что касается группы лиц, которая пыталась дестабилизировать обстановку в СИЗО: они изолированы от других арестованных, с ними ведутся следственные действия. Так называемого "смотрящего" за учреждением, заключенного М. передали Национальной полиции, - добавил Коробко.

Раньш сообщалось о том, что в Кропивницком произошел бунт в СИЗО. А также мужчина заработал в тюрьме миллион долларов.