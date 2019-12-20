Бунт в кропивницком СИЗО: 25 человек пострадали [ Редактировать ]
Бунт в следственном изоляторе Кропивницкого завершен. Об этом сообщил начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Василий Коробко в Facebook.
По поводу "зрады" про ситуацию в Кропивницком следственном изоляторе. Ее - не случилось. Сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы совместно с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС провели специальные мероприятия для обеспечения правопорядка в учреждении. Ситуация под полным контролем администрации изолятора", - сообщил он.
По словам Коробко, в камерах были проведены обыски, в ходе которых изъяли запрещенные предметы. Все арестанты находятся в соответствующих помещениях.
Что касается группы лиц, которая пыталась дестабилизировать обстановку в СИЗО: они изолированы от других арестованных, с ними ведутся следственные действия. Так называемого "смотрящего" за учреждением, заключенного М. передали Национальной полиции, - добавил Коробко.
Раньш сообщалось о том, что в Кропивницком произошел бунт в СИЗО. А также мужчина заработал в тюрьме миллион долларов.
по теме
В МВД рассказали о компромиссе с "евробляхерами"
Власти достигли компромисса с владельцами "евроблях"
Группа прокуроров по делу Шеремета обновлена
Генпрокуратура обновила группу прокуроров
У каждого пятого на Земле в организме живут черви - международное исследование
Каждый пятый человек на Земле заражен опасной инфекцией
ZINAЇDA представить роботу Flow у The Line Contemporary Art Space у Лондоні
ZINAЇDA представить роботу Flow у The Line Contemporary Art Space у Лондоні
Укрепление мировых валют: гривна стала лучшей
Украинская гривна с начала года укрепилась к доллару на 19%