У Києві викладач медуніверу продовжує працювати у 95 років [ Редактировать ]
Героїні нашого наступного сюжету 95 років, і на пенсію вона не збирається. Олена Францівна Кононович доцент, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії та досі викладач медичного університету та лікар-практик. Чи справді улюблена справа - секрет довголіття? Анастасія Старовойт розкаже.
Підбори, зачіска, прикраси і макіяж. На годиннику лише восьма ранку, а Олена Францівна вже веде семінар у студентів.
"Вы его вылечите, если это синдром, если уже поставили диагноз".
Свою трудову діяльність Олена Францівна розпочала майже 70 років тому. Професію стоматолога обрала ще в дитинстві.
"У мамы болели зубы. Это было тоже я часто просыпалась, а она в кухне там что-то полоскала, что-то принимала и страшно мучилась и говорила "мне так болит зуб". И я тогда для себя решила, что я буду зубным врачом", - говорить Олена Кононович, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії, викладач.
Мрії не зрадила і хоч не одразу, але вступила на стоматологічний факультет. Вивчилася сама і стала вчити інших.
"Я работала, учила, по сути, я педагогом была и преподавала я хирургическую стоматологию, потому что я себя видела хирургом. Паралельно я пошла работать в онкологию, подрабатывать, но это очень тяжелая работа", - говорить Олена Кононович, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії, викладач.
Згодом Олена Францівна знову повернулася в стоматологію і ось вже понад 40 років працює в медуніверситеті імені Богомольця, де більшість видатних медиків - її учні.
"Вона мене просто вражає, тому що це людина, яка є історією факультету. Людина, яка виростила багато учнів, яка вилікувала багато дітей", - говорить Наталія Біденко, декан стоматологічного факультету НМУ імені О. О. Богомольця.
"Это настоящий человек, который за все годы своей роботы не изменил главное - служение людям, исполнение клятвы Гиппократа, это стойкость во всех жизненных ситуациях", - говорить Владислав Маланчук, завідувач кафедри хірургічної стоматології щелепно-лицьової хірургії НМУ імені О.О. Богомольця.
Саме роботу Олена Францівна вважає секретом довголіття, а своїх студентів вчить, як каже - найголовнішого.
"Я хочу их сделать врачами. А это значит быть хорошим специалистом. А если быть хорошим специалистом, то надо самому учиться всю жизнь", - говорить Олена Кононович, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії, викладач.
Наступного року стоматологічний факультет святкуватиме сторіччя. Його працівники кажуть, головне - зберегти історію факультету, основою якої і є життя і внесок Олени Францівни.
"Ми дуже сподіваємося на те, що ще багато років Олена Францівна буде поруч із нами і в нашому колективі".
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