В Японии остановят третий и четвертый реактор Такахама в западной префектуре Фукуи. Об этом сообщает газета The Mainichi.

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит реакторы из-за новых норм антитеррористической безопасности.

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Энергоблоки остановят работу летом 2020 года, поскольку их сертификаты истекут в августе и октябре.

Также, одной из причин остановки реакторов мог стать коррупционный скандал в Kansai Electric Power. Руководство компании получило сумму 320 млн иен (около $3 млн) от неназванной строительной компании, которая хотела получить контракт на работы на территории АЭС в городе Такахама.

Ранее мы сообщали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу в Японии.