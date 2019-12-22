В Японии остановят роботу двух реакторов ЧАЭС [ Редактировать ]
В Японии остановят третий и четвертый реактор Такахама в западной префектуре Фукуи. Об этом сообщает газета The Mainichi.
Японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит реакторы из-за новых норм антитеррористической безопасности.
Энергоблоки остановят работу летом 2020 года, поскольку их сертификаты истекут в августе и октябре.
Также, одной из причин остановки реакторов мог стать коррупционный скандал в Kansai Electric Power. Руководство компании получило сумму 320 млн иен (около $3 млн) от неназванной строительной компании, которая хотела получить контракт на работы на территории АЭС в городе Такахама.
Ранее мы сообщали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу в Японии.
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