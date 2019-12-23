Австралійські вогнеборці піклуються про коал, як про власних дітей. На півдні країни пожежники гасили чергове займання, аж раптом помітили знесилену коалу, що виходила з кущів. Один з надзвичайників дістав пляшку з водою та почав поїти звірятко.