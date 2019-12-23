Австралійські вогнеборці піклуються про коал, як про власних дітей [ Редактировать ]
Австралійські вогнеборці піклуються про коал, як про власних дітей. На півдні країни пожежники гасили чергове займання, аж раптом помітили знесилену коалу, що виходила з кущів. Один з надзвичайників дістав пляшку з водою та почав поїти звірятко.
по теме
Пожежа в Австралії знищила сотні житлових будинків
До гасіння полум'я задіяли понад тисячу пожежників та волонтерів - вже вигоріло більше мільйона гектарів землі
Австралійський Сідней знову оповив густий смог
Його причина - руйнівні лісові пожежі, що не вщухають в країні. Міська влада вже повідомила про критичний вміст дрібних часточок у повітрі мегаполісу
Австралія готується до небувалої спеки
Нині там температура більше 40 градусів. За прогнозами синоптиків, у північних штатах стовпчик термометра і далі підніматиметься
Рятувальники Австралії підпалами борються з лісовими пожежами
Щоб завадити просуванню полум'я, вогнеборці провели серію контрольованих підпалів назустріч пожежі
300 студентов вывели на улицу: в киевском общежитии вспыхнул пожар
В ночь на понедельник, 23 декабря, в Киеве, в общежитии университета произошел пожар