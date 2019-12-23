Виверження вулкану в Новій Зеландії: кількість загиблих зростає [ Редактировать ]
Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана на новозеландському острові Вайт-Айленд зросла до 19 осіб. Одна людина померла в лікарні Окленда. Ще двох досі вважають зниклими безвісти. Нині у шпиталях залишаються 14 постраждалих унаслідок вивреження. Десятеро з них перебувають у тяжкому стані.
Нагадаю, вулкан на острові Вайт-Айленд активізувався два тижні тому. На той час там перебували 47 туристів - майже половину встигли евакуювати.
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