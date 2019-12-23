Количество жертв в результате извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилась и теперь составляет 19 человек. Об этом сообщает Xinhua.

Еще двоих до сих пор разыскивают.

Представитель полиции заявил, что их проинформировали о смерти еще одного человека в больнице Окленда в воскресенье вечером.

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Отмечается, что в четырех больницах Новой Зеландии остается 14 пострадавших в результате извержения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 9 декабря произошло извержение вулкана в Новой Зеландии.