В кропивницком СИЗО нашли труп заключенного. Он отравился неизвестным веществом и умер. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, телесных повреждений в ходе осмотра трупа следственно-оперативной группой не обнаружено.

Уволен заместитель по оперативной работе Радион Друмов и заведующий медчастью Александр Степанов. Поднят вопрос об увольнении заместителя начальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению - начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко.

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Омбудсмен отмечает, что подтвердились факты, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации превышались полномочия со стороны сотрудников групп быстрого реагирования - применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних.

Раньше сообщалось о том, что в Кропивницком произошел бунт в СИЗО. А также мужчина заработал в тюрьме миллион долларов.